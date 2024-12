Kraljica slovenskih popevk Elda Viler praznuje 80. rojstni dan

Svoj 80. rojstni dan praznuje Elda Viler, ki jo je glasbena kolegica Alenka Pinterič v svoji avtobiografiji opisala za slovensko pevko tisočletja. Bila je »zlati glas in eden temeljev slovenske popevke«; za primorsko pevko so se »dobesedno potegovali najboljši skladatelji, pisci besedil in aranžerji«, pa so nekoč zapisali pri založbi ZKP.

Jubilantka je svoje življenje in kariero popisala v avtobiografiji Elda – notranji naboj, ki je izšla februarja letos. Soavtor in pisec knjige je bil Ivo Gajič, v katerem je našla sogovornika, čeprav je, kot je povedala na predstavitvi avtobiografije, največjo spodbudo za nastanek knjige pripisala pesniku Srečku Čožu, ki je za platnico prispeval tudi svojo pesem Obisk prijatelja.

Elda Viler je zaslovela s skladbami, kot so Ti si moja ljubezen, Lastovke, Nora misel in Zlati prah imaš v očeh. FOTO: Marko Feist

V istrski vasici Koštabona rojena pevka je v Ljubljano prišla leta 1963. Povabilo iz prestolnice je sledilo njenemu nastopu na avdiciji Pokaži kaj znaš v Kopru. Temu je nato sledila plodna kariera s številnimi nastopi na festivalu Slovenska popevka, za katerega so ustvarjali takrat priznani pesniki, avtorji in skladatelji, kot so Elza Budau, Gregor Strniša, Dušan Velkaverh, Jože Privšek, Jure Robežnik, Bojan Adamič in Mojmir Sepe.

Vsi so se veselili drug z drugim

Elda Viler s hčerko Ano Dežman, ki si je prav tako izbrala pevsko kariero. FOTO: Dejan Javornik

Na festivalu Slovenska popevka je bila opažena že kot debitantka, nato pa je leta 1967 zmagala s skladbo Vzameš me v roke in leta 1971 s skladbo Včeraj, danes, jutri. Največji uspeh je dosegla prav v času razcveta slovenske popevke v 60. in 70. letih. Poleg številnih snemanj je nastopala tudi po drugih državah in se pri občinstvu zapisala s skladbami, kot so Ti si moja ljubezen, Lastovke, Nora misel in Zlati prah imaš v očeh.

To je bil, kot je ob svoji 70-letnici dejala za STA, »lep čas, vsi so se veselili drug z drugim«, kar je pozneje pogrešala. Pevka na glasbenem prizorišču nekaj časa ni bila prisotna. Po osamosvojitvi države se je iz »posla« umaknila, ker ji ministrstvo za kulturo ni podaljšalo statusa svobodne umetnice.

Po daljšem prigovarjanju je leta 1997 znova nastopila. Velik vpliv na njeno vrnitev na glasbene odre je imela tudi njena hči, prav tako pevka Ana Dežman. Leta 2009 je RTV Slovenija s Festivalom Ljubljana organizirala koncert Poletna noč v Križankah ob 50-letnici njenega prvega glasbenega nastopa.