Skladbe, zaigrane in zapete z dušo

Na odru Križank bo nocoj zvenelo najboljše, kar ponuja sodobna bossa nova. Moči bodo združili slovenska glasbena skupina Bossa de Novo, ki jo sestavljajo Primož Vitez (vokal), Aljoša Kosor (klasična kitara), Mitja Vrhovnik Smrekar (tolkala), Sergej Randjelovič - Runjoe (tolkala) in Marko Gregorič (električna bas kitara), ter eden najboljših brazilskih pianistov, skladateljev, aranžerjev in producentov César Camargo Mariano.

Kot poudarjajo glasbeniki, se je projekt Bossa de Novo & César Camargo Mariano rodil po lanskem odmevnem skupnem koncertu na 71. Ljubljana Festivalu, na podlagi katerega je Camargo Mariano, ki ima za sabo več kot šestdesetletno glasbeno kariero, člane skupine Bossa de Novo povabil k snemanju novega albuma bosse nove.

Bossa nova se je kot zvrst sicer razvila v poznih petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih v Riu de Janeiru v Braziliji, zanjo pa sta zaslužna predvsem Antônio Carlos Jobim in João Gilberto (prvi singel bosse nove, ki je dosegel mednarodno priljubljenost, je bila slovita Garota de Ipanema oziroma The Girl from Ipanema).

Skupino Bossa de Novo sestavljajo Primož Vitez (vokal; na fotografiji), Aljoša Kosor (klasična kitara), Mitja Vrhovnik Smrekar (tolkala), Sergej Randjelovič - Runjoe (tolkala) in Marko Gregorič (električna bas kitara). FOTO: Leon Vidic

Premierna izvedba skladb z novega albuma

Pred letom dni je v intervjuju za Delo César Camargo Mariano dejal, da je bila brazilska glasba »vse do pojava moderne sambe, ko je nastala MPB (música popular brasileira), in bosse nove zelo skromna, kar zadeva harmonije, melodije pa tudi ritme. S prihodom glasbenikov, ki so izhajali iz jazza, se je to spremenilo na bolje in dvignilo brazilsko glasbo na višjo raven. Postala je bogatejša, bolj sofisticirana.«

Tudi sam je sodeloval z Antôniem Carlosom Jobimom, in sicer na snemanju albuma​ bosse nove Elis & Tom, ki je izšel leta 1974. »Bil sem producent tega albuma, naredil sem vse aranžmaje, razen za eno pesem, ter posnel klavir na večini njih. Takrat sva se zbližala in spoprijateljila,« je dejal César Camargo Mariano, ob tem pa poudaril še, da bosse nove v Braziliji dandanes skorajda nihče več ne igra.

»Saj ne, da je izumrla, vendar jo le še redki igrajo. Celo jaz jo zaigram zelo občasno. Naša bossa nova je drugačna, tile možakarji pa igrajo avtentično, ki je skoraj nikjer na svetu ne moreš več slišati,« je dejal o članih zasedbe Bossa de Novo. »Ko sem jih prvič slišal, sem se kar razjokal, saj tako avtentične bosse nove, zaigrane in zapete z dušo, res ne slišiš pogosto,« je še dodal.

Novi album, pod katerega se podpisujejo skupaj, je rezultat mojstrovega razmisleka o aktualni brazilski glasbi, pri čemer je za projekt prispeval nove izvirne priredbe klasičnih skladb bosse nove, ki predstavljajo izvore in zgodovino tega znamenitega sloga, skupina pa pripravlja tudi povsem novo skladbo, ki bo v Križankah prav tako predstavljena prvič.

Med najbolj znane priredbe in avtorske skladbe zasedbe Bossa de Novo sicer sodijo Selma, Sestanek pod rjuho, Ne prižigaj luči, Majska, Jardin d'hiver in Pesem XIV. divizije, skladbe Césarja Camarga Mariana pa so po vsem svetu posneli umetniki, kot so Yo Yo Ma, Paquito D'Rivera, Ettore Stratta & Londonski kraljevi filharmonični orkester, Milton Nascimento & Herbie Hancock ter Clare Fisher. Med številnimi nominacijami za grammyja in drugimi nagradami je brazilski glasbenik prejel tudi prestižno nagrado latin grammy za življenjske dosežke.