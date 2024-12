Znano je, kdo se bo na prihodnji Emi potegoval za nastop na Evroviziji

Znani so izvajalci, ki se bodo predstavili na tekmovanju Ema 2025. Po izboru petčlanske komisije bodo v soboto, 1. februarja, s svojimi skladbami nastopili Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen Slakonja, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid The Scandals in RAI, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija.

Pevka Eva Pavli se bo predstavila s skladbo Niti, KiKi pa s pesmijo O-ou!. Jon Vitezič bo zapel Vse ti dam, Trine pa bo izvedel pesem Grace. Klemen Slakonja, ki se predstavlja kot Klemen, bo srečo na tekmovanju preizkusil s pesmijo How Much Time Do We Have Left, Žan Videc pa s skladbo Pusti da gori.

Izbrani so še izvajalci ANNA s skladbo Čau, July Jones s pesmijo New Religion, ZveN z Divjo in PolarAce s skladbo Kind. Tu so še skupina Astrid The Scandals s pesmijo Touche in zasedba RAI s skladbo Frederick's Dead.

Izvajalce in njihove skladbe je izbrala komisija v sestavi Alenka Godec, Neja Jerant, Lea Sirk, Filip Vidušin in Martin Bezjak.

Zmagovalna skladba bo izbrana v dveh krogih glasovanja. V prvem krogu bo glasovalo pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije.

V drugi krog pa se bosta uvrstili dve skladbi, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen po glasovanju petih žirij. V drugem krogu se bosta skladbi predstavili ponovno, med njima bo zmagovalna skladba izbrana izključno z glasovanjem javnosti prek stacionarnih in mobilnih telefonov, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija.