Vazz: List papirja te sprejme takšnega, kakršen si

V nadaljevanju preberite:Mladi ljubljanski raper Mark Jacob Cavazza - Vazz se vrača v Kino Šiška z ekskluzivnim, ambientalnim in scensko zanimivim koncertom v živo. Rapal bo ob spremljavi basista in bobnarja, pa še nekaj gostov je povabil. Prvič bodo v živo odigrali tudi njegov najnovejši singel Kaktus. Koncert se bo začel ob 21. uri in bo potekal prek platforme dice.