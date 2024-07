Na sotočju Tolminke in Soče več kot 50 zasedb

V nadaljevanju preberite:

Pred 14 leti se je ekipa zasavskih kolegov in punkerjev z Andrejem Sevškom in Nikom Vukičem na čelu lotila drznega načrta in v Tolminu na sotočju organizirala prvi festival Punk Rock Holiday. Drznega tudi zato, ker so si prireditev zamislili drugače: ni vse v seznamu nastopajočih in ograjenem prizorišču, stavili so na domačnost, pristnost, povezanost.