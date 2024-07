Leva roka v Afriki, desna v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Amaro Freitas, ki prihaja iz severovzhodnega mesta Recife, stavi tudi na tradicionalno brazilsko glasbo, ne nazadnje iz tega dela Brazilije prihajata tudi znamenita Gilberto Gil in Caetano Veloso. Zato kombinira ruralne zvoke svoje rojstne pokrajine s kozmopolitskimi zvoki Ria de Janeira. Od debija z albumom Sangue Negra je pianist v svojih skladbah združil ritme rumbe in baiãa, zanj je tudi sicer značilna izjemna poliritmičnost. »Občutek imam, da je moja leva roka v Afriki in desna v Evropi,« je dejal v intervjuju.