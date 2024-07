Neca Falk: Današnji čas drvi, hitenje je že počasno

V nadaljevanju preberite:

Povprečnemu Slovencu zadostuje, da rečeš Dravski most, Banane ali Maček Muri, pa točno ve, o kom govoriš. O tem, kakšno sled je Neca Falk pustila v popkulturi, ne nazadnje priča podatek, da v Sloveniji več kot 60 deklic nosi njeno ime. Tudi zdaj, v letih, ko večina ljudi z veseljem nekoliko izpreže, ne počiva na lovorikah, ampak je dejavna na številnih umetniških področjih.

Eden najbolj nepozabnih koncertov, ki sem jih v življenju obiskala, se je zgodil leta 2013, ko ste v klubu Gromka na Metelkovi nastopali z Mačjo godbo in Mačkom Murijem ter zgodbami iz Mačjega mesta, pod odrom pa je pisana druščina metalcev, pankerjev in ostalih znala na pamet čisto vsa besedila. Kako se vi spominjate tega koncerta?

Klubski večeri so bili nepozabni. Študenti so si ob desetih zvečer zaželeli zgodbo za lahko noč, no, bolj v dobro jutro. Podoživljali so svoje otroštvo, ki sploh še ni bilo oddaljeno. Vse zapete pesmi smo običajno še enkrat ponovili in niso hoteli zaspati. Otroci, gremo domov, Muri in Maca merita samo pol ure, zaspite že ... Ne, še enkrat ...