Naježena koža nikoli ne bo šla iz mode

Redkokje v naši neposredni bližini je advent tako čaroben kot v Avstriji in tradicionalno se tam na silvestrovo točno ob polnoči razležejo melodije valčka Na lepi modri Donavi. Izvedba tega je ena od uspešnic Zbora dunajskih dečkov s 527-letno zgodovino, ki bo februarja na odprtju 8. Zimskega festivala (znova) nastopil pri nas ter z Orkestrom in Zborom Slovenske filharmonije, Državnim zborom iz Kaunasa ter solisti pod taktirko Charlesa Dutoita izvedel Vojni rekviem Benjamina Brittna.

O zboru smo se pogovarjali s predsednikom ­Erichom Artholdom, umetniškim vodjem Erasmusom Baumgart­nerjem ter arhivistko in zgodovinarko Tino Breckwoldt, ki so pojasnili pogoje za pridružitev Zboru dunajskih dečkov, povedali več o nedavno vzpostavljenem Zboru dunajskih deklic, njihovem urniku, tem, kako čuvajo njihovo otroškost ter jih ščitijo pred zlorabami in zanimivih dejstvih iz zgodovine te pomembne ustanove.