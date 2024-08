Ne potrebujem religije, da bi bil dober človek

V nadaljevanju preberite:

V torek so se v Mladinskem klubu Nade Žagar v Ilirski Bistrici na svoji evropski turneji ustavili legendarni ameriški metalci Incantation, ki so v začetku devetdesetih let soustvarjali žanr death metala in potisnili meje glasbe še globlje v zloveščo temačnost. Čeprav že 35 let ustvarjajo glasbo, ki celo znotraj death metala velja za skrajno in brezkompromisno, je ustanovni član, kitarist in vokalist skupine John McEntee, s katerim smo se pogovarjali pred nastopom, deloval neverjetno mirno in prijetno.​