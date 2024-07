Pred nami je vroče in glasno poletje

Večina ljudi med počitnicami išče mirne in tihe kotičke, nekateri pa načrtujejo oddih ob oglušujočem hrupu. S poletjem v polnem zamahu namreč prihaja množica glasbenih festivalov za vse okuse, tudi za tiste brez okusa, torej metalce in punkerje. Po obalah rek in jezer, gozdovih in celo mestnih središčih bodo skoraj vsak poletni konec tedna odmevala praznovanja drugačne in predvsem hrupnejše glasbe.

Čeprav nekateri organizatorji opažajo upad obiska v pokoronskih letih, kar je najverjetneje mogoče pripisati predvsem velikim festivalom v tujini, ki vabijo množice z dolgimi seznami imen najbolj zaželenih glasbenih skupin, se nekateri manjši festivali, ki jih večinoma organizirajo prostovoljci, pretiranega obiska celo otepajo, saj si želijo ohraniti čim bolj sproščeno, domala družinsko vzdušje, ker se po dnevu ali dveh bolj ali manj vsi poznajo, strast do glasbe pa je pomembnejša od dobička.

5. julija: Metaljot Raspaljot

Že prvi julijski petek se bo v središču Laškega razlegel zlovešč trušč skrajnih metalskih zvrsti. V okviru tega festivala so namreč napovedani nastopi nizozemskih starost death metala Pestilence, grških black metal očakov Rotting Christ, jugoslovanskih speed metal legend Bombarder, slovenskih legend Skytower in številnih drugih.

Metaljot Raspaljot vsako leto privabi večjo množico. FOTO: promocijsko gradivo

Festival, kot vedno doslej, poteka le en dan in je za zdaj še brez možnosti kampiranja, vendar organizator Boštjan Klemenčič upa, da se bo razširil na najmanj dva dni in dobil svoj kamp. Vsako leto ima namreč več obiskovalcev. Če je ne bo zagodlo vreme, jih letos pričakuje od 700 do 800, kar pomeni, da bi festival lahko bil razprodan. Vsako leto pride več tujcev, kar dobra tretjina obiskovalcev pride v Laško iz skoraj vseh evropskih držav.

Klemenčič je pojasnil, da so za uspeh Metaljota ključni odlični odnosi s krajevno skupnostjo in občino, ki je festival zelo lepo sprejela. Številna lokalna podjetja so festival celo sponzorsko podprla, kar omogoča, da metalska scena v Laškem cveti kljub pomanjkanju državne podpore.

12.–13. julija: Trnje Fest

Sredi julija bosta sočasno potekala kar dva dvodnevna festivala. V idiličnem borovem gaju nad kraško vasjo Trnje bo že 26. potekal festival »drugačne glasbe«, ki žanrsko ni omejen zgolj na metal in punk. Poleg kopice izbranih glasbenih skupin ponuja možnost brezplačnega kampiranja, organizatorji, ki že več kot četrt stoletja nepridobit­ni festival organizirajo prostovoljno, pa za obiskovalce kuhajo tudi tople obroke.

Trnje Fest poteka v kraškem borovem gozdu. FOTO: Gregor Galjot

V prejšnjih letih je nastopilo nekaj bolj popularnih imen, kar je povzročilo prevelik naval obiskovalcev, zaradi česar se je organizacijska ekipa odločila, da bolj znanih skupin ne bo več vabila, je pojasnil Iztok, ki pri organizaciji sodeluje od začetka festivala. Letos posebej zvenečih imen ni, ob naboru izbranih lokalnih skupin se Trnje otepa množic tudi z obskurnim brazilskim death metalom, srbskim harekrišnovskim hardcore punkom in francoskim grindcorom. Še najbolj lahko prebavljiva je mehiška alternativna punk pop zasedba Descartes a Kant.

12.–13. julija: Vratolom

Na drugem koncu države bo ob Škalskem in Velenjskem jezeru sočasno že desetič potekal dvodnevni metalsko-punkerski festival. Največji imeni med nastopajočimi sta tokrat škotska black speed metal skupina Hellripper in ameriška grindcore zasedba Escuela Grind, sorazmerno mladi zasedbi, ki sta z do skrajnosti energično glasbo v zadnjih letih vzhajajoči zvezdi v skrajnih metalskih žanrih. Poleg kopice izbranih slovenskih, italijanskih in hrvaških metalskih skupin je treba omeniti še nemške thrasherje Traitor in do skrajnosti brutalne Angleže Basement Torture Killings.

Kljub izbrani glasbi in odlični lokaciji le nekaj minut od jezera, v katerem se obiskovalci lahko ohladijo, in tokrat prvič zelo verjetno tudi možnosti kampiranja, bo organizator Sašo Simić zadovoljen, če bo prišlo razgibat vrat dvesto ljudi. Zaradi rasti cen in padca obiska v pokoronskih letih je tokratni Vratolom poslednji. »Ogromno dela je in veliko časa gre. Nikoli mi ni bil cilj služiti s tem, toda iz leta v leto sem posegal globlje v lasten žep, obiska pa je bilo vse manj,« je pojasnil Simić. Ker gre za poslednji Vratolom, za nepozabno doživetje pripravljajo še nekaj presenečenj, je napovedal.

V Laškem bo Vratolom letos potekal zadnjič. FOTO: Staš Gregorič

24.–27. julija: Tolminator

Ta festival je na Sotočju vzniknil lani, po selitvi festivala Metaldays ob Velenjsko jezero. Duhovni dedič legendarnega Metalcampa, ki je pred 20 leti metal pripeljal v Tolmin, je trenutno največji metalski festival v državi, vendar kljub temu, da so prodali več kart kot lani, festival letos verjetno ne bo razprodan, je pojasnil eden izmed organizatorjev Črt Batagelj.

Kar približno 80 odstotkov obiskovalcev je tujcev, ki jih privabljata kristalna Soča in glasbeni spored, poln velikih imen metalske scene, od legendarnih thrash metal skupin osemdesetih let, kot so Exodus, Tankard in Testament, ter brutalnih death metalcev devetdesetih, kot so Suffocation, Asphyx in Sinister, do kultne doom metalske zasedbe Electric Wizard in poljskih black metalcev Behemoth.

Občina Tolmin po novem festivalom na Sotočju predpisuje zgornjo mejo 5000 obiskovalcev, drastično je dvignila tudi takso, za katero morajo festivali, ki se tej meji približajo, odšteti kar 8000 evrov na dan. Kljub omejitvam in zasoljeni ceni so tako organizatorji Tolminatorja kot organizatorji Punk Rock Holidaya, ki bo na isti lokaciji potekal avgusta, z odnosi z občino zadovoljni in veseli, da lahko na Sotočju ostanejo še najmanj tri leta.

5.–9. avgusta: Punk Rock Holiday

Ta festival v Tolminu obstaja od leta 2011, vstopnice za petdnevno punkovsko rajanje ob Soči so že skoraj pošle. Kljub občinski omejitvi bo to verjetno največji alternativni festival v državi. Omejitev do 5000 ljudi je organizatorjem pisana na kožo, saj niso nikoli hoteli preseči te številke, čeprav so bile včasih vstopnice hitro razgrabljene. Želijo si namreč udobno, družinsko vzdušje, brez gneče in prevelikih množic, je pojasnil organizator Andrej Sevšek. Kljub domala razprodanim vstopnicam je inflacija po pandemiji organizatorje festivalov močno prizadela, vse težje je najti tudi delavce, je potarnal.

Punk Rock Holiday je praviloma razprodan. FOTO: Jože Suhadolnik

Punk Rock Holiday je del mreže evropskih poletnih punk festivalov, ki sodelujejo pri izmenjavi skupin, kar ameriškim punk zasedbam omogoča načrtovanje evropskih turnej. Večina nastopajočih je namreč popularnih punk rock skupin iz ZDA, kot so Rise Against, Descendants in Alkaline Trio, ne bo manjkalo niti starega britanskega punka, ki ga zastopajo The Exploited in UK Subs.

23.–24. avgusta: Krawal

Najstarejši še delujoči festival »težke in hrupne glasbe« pri nas bo tokrat 23. in 24. avgusta potekal že enaintridesetič zapored. Vsa ta leta ga v Železnikih organizira ekipa prostovoljcev, zbranih okoli Kulturnega društva Rov, ki v festival vlaga delo in denar zgolj iz ljubezni do podtalne glasbene scene. Festival je brez popularnih skupin, ki bi privabljale množice. Pričakujejo okoli dvesto ljubiteljev hrupne glasbe na dan, kar je dovolj, da organizatorjem ni treba skrbeti, da bodo morali za plačilo nastopajočim prodati svoj avto, kar se je menda nekemu organizatorju alternativnega festivala na Gorenjskem pred leti že zgodilo. Večina nastopajočih je iz Slovenije, družno jih izberejo vsi, ki organizirajo festival, saj ni programskega vodje, je pojasnil eden izmed organizatorjev Robert Prezelj.

Krawal je trenutno nastarejši festival hrupne glasbe pri nas. FOTO: Tadej Mohorič

Zadnja leta festival poteka na sončnem travniku na Jesenovcu­ pri Železnikih, do katerega bo tokrat obiskovalce iz središča Železnikov prevažal kombi. Ob prizorišču bosta kampiranje in parkiranje brezplačna. V soboto bo potekal spremljevalni program Tamal Krawal z delavnicami in nastopi za otroke. Ob lanski trideset­letnici so pripravili tudi razstavo, ki od tedaj potuje po državi, julija jo bo mogoče ujeti na Trnje Festu,­ zadnjič pa bo razstavljena na ­Krawalu.

7. septembra: Izola Bunker Fest in Brutal Janez Fest

Za tiste, ki zaradi izpostavljenosti hrupu do jeseni še ne bodo ­oglušeli, se bo festivalsko poletje sklenilo z dvema majhnima enodnevnima urbanima festivaloma. Na obali, v Izoli, bo v Hangar baru potekal Bunker Fest Izola, v Mariboru pa Brutal Janez Fest. Slednji bo tokrat izjemoma trajal le en dan in se bo odvijal v Pekarni, ker njegovo siceršnjo lokacijo Štuk trenutno prenavljajo. Oba festivala sta večinoma metalska, Brutal Janez je nasploh izrazito namenjen skrajnejšim metalskim zvrstem.