NOFX se poslavljajo, punk rock ostaja mlad

V nadaljevanju preberite:

Skupina NOFX se je po štiridesetih letih delovanja odpravila na poslovilno turnejo štiridesetih koncertov. Od slovenskega, pa tudi od občinstva iz sosednjih držav se je poslovila z veličastnim koncertom v Media centru Cvetličarna v Ljubljani skupaj s kalifornijskimi punkrockovskimi zasedbami DFL, The Last Gang in The Circle Jerks. O punk rocku, slovesu NOFX, turnejah, socializmu in spremembah v glasbenem poslu smo se pogovarjali z Davidom Pollackom iz Destiny Tourbookinga, ki je v Slovenijo pripeljal veliko punkerjev, tudi NOFX, in z ustanovnim članom skupine NOFX kitaristom Ericom Melvinom.