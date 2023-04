Glede na razmere v današnji družbi bo partizanska pesem donela še dolgo

V nadaljevanju preberite:

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič zaznamuje 50 let neprekinjenega delovanja. Ta ­pomembni jubilej bodo pevci in glasbeniki pod taktirko dirigentke Pie Cah, ki je vodenje prevzela od ustanovitelja zbora Oskarja Kjudra, zaznamovali jutri, na dan upora proti okupatorju, z velikim koncertom v Cankarjevem domu. S Pio Cah smo se pogovarjali o repertoarju zbora, Slovencih in Italijanih, Trstu ter prenašanju pozitivnih vrednot na naslednje generacije.

Na odru Gallusove dvorane se bodo Pinkotom, kot so dobili vzdevek, pridružili njihovi glasbeni prijatelji, ki z njimi delijo iste vrednote: Ženski pevski zbor Kombinat, Vlado Kreslin, Drago Mislej - Mef, Darko Nikolovski, Rudi Bučar, Primož Siter, Boštjan Velkavrh, Iztok Mlakar in morda še kdo.