Po premoru v velikem slogu nazaj na oder

V nadaljevanju preberite:

Po daljšem premoru se vrača na odre zasedba Brina, ki bo jutri zvečer nastopila na vrtu Švicarije v okviru festivala Druga godba, ki se začenja danes in bo potekal na različnih prizoriščih po Ljubljani. Skupina Brina v postavi Brina Vogelnik (glas), Jelena Ždrale (violina), Urban Turjak (pozavna), Luka Ropret (kitare), Nino de Gleria (baskitare) in Blaž Celarec (tolkala) bo predstavila četrti album To je to!, ki je nedavno izšel pri založbi DruGod.