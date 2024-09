V nadaljevanju preberite:

Za Festival Maribor sta značilna eklekticizem glasbenih stilov in žanrov ter programska inventivnost, to pa ostaja njegov zaščitni znak tudi letos, ko je funkcijo umetniškega vodje prevzel Mate Bekavac. Pravzaprav je v ospredju prav mesto Maribor, vendar v vsej svoji zgodovinski raznolikosti in v navezi s srednjeevropskim, balkanskim in slovanskim melosom. Poklon mestu in slavje raznolikosti, tako je svoj koncept opredelil virtuozni klarinetist. Po njegovih besedah iz letošnjega programa veje glasbeni dedni zapis mesta in regije, klasičen repertoar je obarvan s folkloro in multikulturnim pridihom, izbor opozarja na etnično pestrost ter univerzalni govor nostalgije in hrepenenja.