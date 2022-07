Poletni glasbeni utrip Ptuja

V nadaljevanju preberite:

Najstarejše slovensko mesto Ptuj je julija že vrsto let svetovno stičišče glasbenih umetnikov z različnih koncev sveta, pri tem pa koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in vokalne glasbe nadgrajujejo še s projekti Glasba v mestu, Oder mladih, Otroški glasbeni festival, s pouličnim dogajanjem, Odprto kuhno in bogatim spremljevalnim programom. Festival Arsana je v dosedanjih trinajstih različicah z več kot tisoč dogodki na številnih prizoriščih mestnega jedra gostil več kot devet tisoč mednarodno uveljavljenih umetnikov in privabil več kot 400.000 obiskovalcev z vsega sveta. Tokrat bo na Ptuju od 21. do 30. julija potekal že 14. festival Arsana. O festivalu je spregovoril umetniški vodja in direktor festivala Mladen Delin.