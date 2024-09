Precej netipična tribute zasedba

V nadaljevanju preberite:

Zasedba The Dire Straits Experience, ki bo v nedeljo nastopila v ljubljanskem Cankarjevem domu, je nastala po naključju in zaradi dobrega odziva vztraja že deset­letje. V zasedbi so pevec in kitarist Terence Reis, kitarist Richard Barrett, pianista Michael Bram­well in John Maul, baskitarist YoYo Buys, bobnar Luke Naimi in vodja zasedbe, saksofonist Chris White. S slednjim smo se pogovarjali o njegovem delovanju v skupini Dire Straits.