Prvih trideset in še nekaj rockovskih zgodb

V nadaljevanju preberite:

Pred tridesetimi leti je Društvo mrtvih pesnikov izdalo prvenec, nedavno pa še prvi vinilni in deveti zaporedni album Društvo mrtvih pesnikov 30 – Izštekani. Z Juretom Longyko so se prvič podali iz studia v novomeško dvorano Marof, v kateri so se izštekali z godalnim kvartetom Corcoras ter spremljevalno vokalistko Nino Radkovič. Na vinilni izdaji je devet skladb, več pa na digitalni različici. O izštekavanju, vinilnih albumih in glasbeni ustvarjalnosti smo se pogovarjali s pevcem in kitaristom Alanom Vitezičem ter kitaristom Petrom Deklevo, ki je tudi producent albuma.