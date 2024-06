Puščava te prevzame in zaznamuje za vedno

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim je Katja Šulc pri založbi Škuc izdala svoj peti studijski album West Wind Blow From Your Prairie Nest. Album je nastajal na umetniški rezidenci na Inštitutu za umetnost ameriških Indijancev (Institute of American Indian Arts, IAIA) v Novi Mehiki, posvečen je staroselski kulturi in zajema uglasbeno poezijo njenih pomembnih predstavnikov. Album se je junija povzpel na Top 20 World Music Chart Europe, sinoči pa ga je predstavila na let­nem vrtu Gala Hale v Ljubljani. Predstavila pa ga bo še na različnih koncih Slovenije.