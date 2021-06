Rock za paranoičen vsakdan

V nadaljevanju preberite:Zasedba Viperstone , ki jo sestav­ljajo(bobni),(kitara),(bas) in vokalist, je že ­nekaj let prisotna na slovenski glasbeni sceni. Pred kratkim je izdala drugi album Planet Paranoia,­ ki ga bo prvič v celoti predstavila v četrtek ob 20. uri v Centru slovanskih kultur France Prešeren v Ljubljani.Rock'n'rolla ni nikoli preveč, česar se zaveda tudi ljubljanska zasedba Viperstone, zato je pandemično obdobje izkoristila za snemanje drugega rockovskega izdelka z aktualnim in žal tudi legitimnim naslovom Planet Paranoia. Prinaša deset večinoma udarnih avtorskih skladb trdega rocka z navezavami na aktualno dogajanje. Pesmi z angleškimi besedili so snemali in oblikovali v studiu Evolucija Simona Jovanovića, ki je pesmi posnel, zmiksal in naredil masteringe.