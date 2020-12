Še zadnji letošnji glasbeni pozdravi

Adagio na violini

Magnifico bo tokrat božični koncert prenašal iz svojega studia.

FOTO: Matej Družnik

Neustavljivi božični Magnifico

JUNEsHELEN in Alja Petric predstavljata nov album. FOTO: Jan Prpič

Spevi in arije zvočnih krajin

Še nekaj koncertov:

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo še trije spletni koncerti: v petek ob 20. uri Bakaline velike, v sredo, 30. decembra, ob 20. uri Žiga Murka (elektronika, pozavna) in v četrtek, 31. decembra, ob 20. uri Rudija Bučarja.



V okviru 18. glasbenega festivala Bežigrajske galerije O*zvočenje bo danes ob 19. uri prek youtube kanala kot gost nastopil tolkalist Nino Mureškić, jutri ob 19. uri pa harmonikar Jure Tori.



Jutri ob 21. uri bosta pevka Aleksandra Ilijevski in Marko Gregorič (kitara, vokal, kontrabas), torej Pliš v oskubljeni postavi, imela prenos koncerta v živo iz stolpa Škrlovec na facebooku Layerjeve hiše.



V soboto ob 20.30 bo v živem prenosu prek spleta iz Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači nastopila Tinkara Kovač. Vstopnice so naprodaj prek Eventima.



V ponedeljek bo ob 19.30 v kulturnem domu v Postojni koncert s spletnim prenosom Srebot­njak, Tartini, Beethoven, Čajkovski, na katerem bosta njihova dela izvajala violinist Zdravko Pleše in pianist Denys Masliuk.

December ponavadi zaznamujejo koncerti, letos pa je drugače, saj je zdravstvena kriza najbolj prizadela prav glasbeno sceno in širšo industrijo srečanj. Pa vendar so se nekateri odločili, da bodo pripravili koncert iz dnevne sobe, svojega studia, prostora za vaje ali s pravega koncertnega odra. Ti koncerti so praviloma plačljivi.Za spomladansko izolacijsko obdobje je bilo značilno, da so glasbeniki na različne načine hoteli pomagati občinstvu, da bi prebrodilo težke čase. Zdaj je nekoliko drugače. Ker je vlada skoraj v celoti spregledala težave glasbene industrije, so po nekaj skromnih poletnih koncertih in okrnjenih festivalih jeseni glasbeniki začeli pripravljati plačljive spletne koncerte.Veliko glasbenikov ima tradicio­nalne decembrske koncerte. Najdaljšo tradicijo imajo tisti, ki jih v ljubljanskem Cankarjevem domu pripravlja Vlado Kreslin . Ta je hotel zaradi zdravstvenih razmer začeti koncertirati že oktobra, vendar zaradi zaostritve krize to ni bilo mogoče. Ob spomladanskem zaprtju je Kreslin skoraj vsak dan posnel eno skladbo in jih delil na facebooku. Na decembrskih koncertih je hotel predstaviti svoje Pesmi iz karantene, nameraval jih je izvesti tako, kot so nastale, le ob spremljavi kitare. Njegovi koncerti so zdaj prestavljeni na januar in februar prihodnje leto.Tradicionalne decembrske koncerte ima tudi slovita violinistka, letos bo nastopila že trinajstič. »Ta številka mi je kar všeč. Zaradi vsem znanih razmer sem z odločitvijo, ali ga bomo poskusili izpeljati, čakala dlje, a vendar … Zame ima novoletni koncert posebno mesto in odločila sem se, da se bomo prepustili in naredili, kar je mogoče. Hvaležna sem tudi Kinu Šiška, ki je odprto sprejel možnost za sodelovanje,« je povedala. Koncert bo danes ob 20. uri, v živo ga bodo prenašali prek spleta z aplikacijo dice.Zanimalo nas je, ali je mogoče pred prazno dvorano Kina Šiška pričarati čarobno pričakovanje novega leta. »Bomo videli. Zagotovo bo čisto drugače, saj je izmenjava z občinstvom v glasbi res bistvena. Bom pa seveda poskusila pričarati vez med nami tudi prek spletnega medija. Verjamem, da se lahko odpre tudi kakšno novo, zanimivo dojemanje in doživljanje tega trenutka,« nam je zaupala violinistka.Pripravila je program, primeren prazničnemu času, a kljub temu zanimiv in raznolik. S pianistko Ano Semič Bursać se bosta sprehodili od baroka, romantike, pozne romantike do moderne z različnih koncev sveta, v program je uvrstila tudi nekaj slovenskih biserov. Med drugim bodo zazveneli Albinonijev Adagio, Faurejeva Pavana, Srebotnjakovi Slovenski ljudski plesi, Straussov ­Netopir in še nekaj presenečenj.Zaupala nam je, da se klavir in violina odlično ujemata. »Z Ano sva se povezali prav za ta koncert in se zelo lepo ujameva. Kombinacija vio­line in klavirja je najpopularnejša in najhvaležnejša zasedba, z neskončnimi možnostmi programa in skupnega igranja. Violina kot melodični in klavir kot harmonični inštrument se idealno dopolnjujeta.«Sicer pa je Anja Bukovec letos nameravala izdati album novih skladb slovenskih skladateljev, vendar je izid in snemanje prestavila. »Projekt slovenske violinske glasbe, napisane zame, sem si že dolgo želela posneti. Kaj več na tej točki ne morem povedati, saj stvar še nastaja in je glede na razmere časovno nedoločljiva. Gre pa za dela, ki so bila v glavnem ustvarjena zame ob različnih priložnostih in vsako posebej nosi zapis obdobja in glasbenega sobivanja med mano in posameznim skladateljem.«Že 16 let božič ni pravi, če ni tradicio­nalnegabožičnega koncerta. Kar nekaj zadnjih božičev je razprodal ljubljansko dvorano Stožice, kjer je več kot enajst tisoč ljudi z njim prepevalo in rajalo. Tokrat bo nekoliko drugače. Božični koncert bo v petek ob 20. uri prenašal iz svojega televizijskega studia Dom svobode. Ogledati si ga bo mogoče na spletu z vstopnico, ki jo lahko kupite na spletni strani www.entrio.si. Posnetek koncerta bo kupcem na voljo 24 ur od uradnega začetka.»Ker ste doma, pridem jaz k vam. Pripravite si dobre zvočnike, dovolj velik zaslon, dobro si založite domači bife in hladilnik, obutev in obleka pa naj bosta topla, udobna, primerna za v dnevno sobo,« je priporočil Magnifico.Pred kratkim je izdal nov singel, ki ga odpoje v samosvoji angleščini, poimenovani magleščina, Say No When You Gotta Say Yes . Mala istoimenska vinilna plošča je že skoraj razprodana. Na B-strani tega singla nas razveseli skladba Pegica, ki jo je Magnifico predstavil lani. »Naj nas vodijo drznost, humor, nagajivost in lastno razmišljanje po poti do svobodnega duha. Bodite živi in zdravi. Aleluja!« nam želi Magnifico, ki niza uspehe na mednarodnem filmskem prizorišču. V Srbiji, kjer s pesmijo Pukni zoro slovi kot »avtor najdražje pesmi v kafani«, je pred mesecem dni za glasbo druge sezone tv-serije Sence nad Balkanom prejel peto nagrado zlata antena.Svetovne pozornosti je bila deležna tudi skladba Ya Mustafa, ki so jo predvajali v tv-seriji Foodie Love hiše HBO. V kinematografih po Rusiji in Srbiji je zakrožil še film Hotel Beograd režiserja Konstantina Stackega, v katerem je prav tako mogoče slišati prepoznavne Magnificove melodije.Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma bosta nastopiliter predstavili izjemen prvenec Sound­scapes – Chantings & Arias na koncertu Zvočne krajine – spevi in arije. Premierno predvajanje spletnega koncerta bo v soboto ob 20. uri, ­posnetek koncerta bo na ogled 24 ur.JUNEsHELEN sta Nina Šardi, ki je prispevala glas, klaviature in elektroniko, in Alja Petric z glasom, himalajskimi posodami, gongi, bobnom, kristalnimi posodami in zvončki. Z zvočno paleto slikata zanimive glasbene pejsaže, ki presegajo običajno pojmovanje glasbene strukture in vloge vokala v glasbi. Skladbe na albumu slonijo na orkestralnih melodijah, harmoničnosti in intuitivnem petju v namišljenem jeziku. Asociativno spominjajo na pradavno šamansko petje na eni strani, na drugi pa na krajine, ki so jih v sodobni (pop)produkciji naredili Enya in ­Cocteau Twins.