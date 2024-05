Simfonija, ki je del naše DNK

V nadaljevanju preberite tudi:

Avstrijci so si prisvojili Ludwiga van Beethovna in zato danes poleg Mozarta velja za največjega avstrijskega skladatelja. Kljub temu je Nemcem, razen Beethovnovega rojstnega mesta Bonna, ostalo nekaj zelo pomembnega iz njegove glasbene zapuščine. V Berlinu je ohranjena skoraj celotna originalna partitura legendarne Beethovnove Devete simfonije. Nekateri njeni pomembni listi so do 1. julija letos razstavljeni v Avstrijskem gledališkem muzeju na Dunaju, v mestu, kjer je simfonija pred 200 leti doživela praizvedbo.