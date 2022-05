Skupina Joker Out spet izvajalec leta

V nadaljevanju preberite:

V Kranju so osmič zapored podelili slovenske glasbene nagrade zlata piščal. Zlato piščal za izvajalca leta je drugič zapored prejela skupina Joker Out, kar se je zgodilo prvič. Nagrado za album leta (Plata) so prejeli Koala Voice, skupina MRFY je odnesla zlato piščal za skladbo leta (Prjatučki), novinec leta pa je postal Žan Hauptman. Akademija je nagrado za življenjsko delo podelila Janiju Kovačiču, ki se je za izkazane časti zahvalil, a nagrado prijazno zavrnil.