Štirideset let glasbene radovednosti

Druga godba, eden mednarodno najbolj cenjenih glasbenih festivalov pri nas letos praznuje 40 let. Po desetletju se vrača na kraj izvora, v Križanke. Trajal bo štiri bo dni, od 23. do 26. maja, na različnih lokacijah po Ljubljani in pod naslovom Uglašeno sobivanje.

Med drugim se obetajo nastopi zvezdniškega trobentača Ibrahima Malufa in etno plesne zasedbe Acid Arab Live ter premiera sodelovanja saksofonista Matsa Gustafssona in harmonikarja Kimma Pohjonena, ki bosta pripravila poseben program prav za Drugo godbo. Nastopajoči na letošnjem festivalu prihajajo iz trinajstih držav, predstavili se bodo na desetih odrih na petih koncertnih prizoriščih, v Križankah, Cankarjevem domu, Kinu Šiška in AKC Metelkova mesto.