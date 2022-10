Umrl je Jure Robežnik, eden najvidnejših slovenskih skladateljev jazzovske in zabavne glasbe. Robežnik se je proslavil z zimzelenimi skladbami, kot so Orion in Na vrhu nebotičnika z besedilom pesnika Gregorja Strniše, Lastovka z besedilom pesnika Milana Jesiha, Mesto mladih z besedilom Svetlane Makarovič in še številnimi drugimi uspešnicami. Bil je tudi navdušen pianist, vibrafonist pa tudi harmonikar.

Med pionirji slovenske zabavne glasbe je bil že v času študija germanistike v Ljubljani. Sodeloval je tudi v ansamblu Mojmirja Sepeta. Kot avtor se je predstavil na prvi Slovenski popevki leta 1962 na Bledu s skladbo Glas stare ure. Njegovo najuspešnejše skladateljsko obdobje je bilo v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Za svoje delo je leta 2017 prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sodeloval je s skupino Bele vrane in številnimi najuspešnejšimi slovenskimi in jugoslovanskimi pevci. Bil je tudi producent v glasbeni produkciji Radia Slovenija, urednik in direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Za svoje delo je leta 2017 prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev. Umrl je v starosti 89 let.