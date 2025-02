Umrla je grammyjevka Roberta Flack

Pevka bluesa Roberta Flack, ki je najbolj znana po pesmih The First Time Ever I Saw Your Face in Killing Me Softly With His Song, je umrla v družinskem krogu, stara 88 let. Njeni predstavniki so sporočili, da je čudovita Roberta Flack, ki je podrla številne ovire in rekorde ter bila tudi ponosna učiteljica, umrla danes zjutraj.

Pevka se je rodila v Severni Karolini, odraščala pa je v Arlingtonu v Virginiji. Glasbeno pot je začela kot klasična pianistka, prava kariera pa se je začela, ko jo je v jazz klubu odkril glasbenik Les McCann. Svojo prvo uspešnico The First Time Ever I Saw Your Face je posnela, ko je bila starejša od 30 let. Pesem Ewana MacColla je bila uporabljena v ljubezenskem prizoru Clinta Eastwooda Play Misty For Me (Strah v noči) leta 1971.

To je bil tudi prvi grammy za Roberto Flack. Drugega je dobila že takoj prihodnje leto, za pesem Killing Me Softly With His Song. Znova je na vrh lestvic prišla leta 1974 z Feel Like Makin' Love. Roberta Flack si je takrat vzela odmor od nastopanja in se posvetila snemanju in dobrodelnosti.

Roberta Flack bo ostala v spominu mnogih po svetu. FOTO: Dani Cardona/Reuters

V svoji karieri je sodelovala z Donnyjem Hathawayem, Milesom Davisom, poleg tega je leta 2012 posnela album s pesmimi Beatlesov. Leta 2020 je dobila nagrado grammy za življenjsko delo.

Konec januarja 2020 pred podelitvijo grammyja za življenjsko delo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Konec leta 2022 pa je Roberti Flack petje preprečila amiotrofična lateralna skleroza (ALS), ena najbolj brutalnih bolezni današnjega časa, ki človeku postopno onemogoči gibanje, prehranjevanje in na koncu dihanje. Kljub temu je vse do smrti, kolikor je bilo mogoče, ostala dejavna pri pomoči živalim in otrokom prek njene dobrodelne organizacije. Zvezdničino življenje je že ujel filmski trak, oživelo je tudi v otroški knjigi, ki jo je pevka spisala s pomočjo pisca Tonyja Boldna.