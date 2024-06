V poletje z glasbo in rekordom

V nadaljevanju preberite:

Danes, ko praznujemo prvi poletni dan in najdaljši dan na severni polobli, po svetu praznuje tudi glasba. Slovenija se že enajsto leto pridružuje svetovni pobudi Fête de la Musique (Praznik glasbe). Tokrat se praznovanju pridružuje 25 mest, kar je največ v zgodovini Praznika glasbe pri nas.

Glasba je veliko več kot le valovanje zraka. Je naše družbeno vezivo, sprostitev, sporočilo, zabava, ples in še bi lahko naštevali. Glavni namen tega dogodka je od leta 1982, ko se je prvič odvijal v Franciji, postaviti v ospredje, na ulice, izvajanje glasbe v živo in jo približati ljudem tudi v krajih, v katerih sicer ni tako pogosto zastopana. V okviru žanrsko pestrega programa bodo nastopili številni profesionalni in ljubiteljski glasbeniki.