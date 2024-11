Violinist si mora izboriti prostor

V nadaljevanju preberite:

Občinstvo priznano violinistko Petro Onderuf pozna kot izvajalko glasb sveta, saj že vrsto let navdušuje s skupino Wild Strings Trio. Zvečer bo v Jazz Clubu Ljubljanski grad predstavila glasbo s prvenca An Odd Time of Day. Posnela ga je v studiu 22 RTV Maribor z Darkom Kukovičem in pianistom Rokom Zalokarjem, ki ji je pomagal tudi pri produkciji. Na snemanju so bili še Aleš Zorec na bobnih, Luka Dobnikar na kontrabasu, kot gosta pa Gašper Selko na trobenti in Jure Pukl na saksofonu.