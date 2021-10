Leto Harukija Murakamija? Margaret Atwood? Nihče ne ve

Danes bo znano, katero pisateljico ali pisatelja je letos izbrala Kraljeva švedska akademija znanosti. Švedska osemnajsterica pri odločanju upošteva zgolj in samo literarno odličnost, a očitkov, da je preveč evropocentrična, in še drugih zamer je veliko.



Doslej je na primer priznanje doživelo le šestnajst pisateljic, kritiki pa zmeraj navajajo, da se seznam pisateljev, ki nagrade niso dobili, bere kot izbor najpomembnejših imen literature dvajsetega stoletja.



Med avtorji, ki Nobelove nagrade niso prejeli, najpogosteje omenjajo Prousta, Kafko, Tolstoja, Ibsena, Strindberga, Zolaja, Joycea, Lorco, Brechta, Ahmatovo, Ionesca, Rilkeja, Nabokova, Calvina.



Po škandalu, ki je zamajal akademijo – soprog članice akademije, pisateljice Katarine Frostenson, francoski fotograf Jean-Claude Arnault je zaradi posilstva končal v zaporu, očitali so mu tudi, da je razkrival imena dobitnikov Nobelove nagrade za književnost – in več članov akademije je odstopilo, leta 2018 nagrade niso podelili zaradi »zmanjšanja javnega zaupanja v akademijo«, nagrajenko Olgo Tokarczuk so razglasili vzporedno z nagrajencem za leto 2019, Petrom Handkejem. Zdaj akademikom pri odločitvi pomaga poseben petčlanski odbor, izvoljen za tri leta.



Na stavnicah, poroča STA, se že več let kot favoriti za Nobelovo nagrado za literaturo omenjajo japonski pisatelj Haruki Murakami, kanadska avtorica Margaret Atwood, kanadska pesnica Anne Carson in Kenijec Ngugi wa Thiong'o. A je omenjena četverica doslej ostala praznih rok.



Lani je Nobelovo nagrado za literaturo dobila ameriška pesnica Louise Glück, saj se je, kot kaže, Švedska akademija po ameriškem kantavtorju Bobu Dylanu (2016) in avstrijskem pisatelju Petru Handkeju (2019) odločila za varnejšo izbiro.

