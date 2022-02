Letošnji Pranger s tremi novimi kritiki

Srečanje pesnikov, kritikov, prevajalcev in bralcev poezije Pranger bo med 5. in 9. julijem v Ljubljani in Rogaški Slatini kritiško pretresalo devet pesniških zbirk po izboru novih kritikov, izbranih za ta festival. Pesniška dela so tokrat prvič izbrali Silvija Žnidar, Alen Albin Širca in Denis Škofič, so sporočili organizatorji.

Silvija Žnidar je za srečanje izbrala aktualno Jenkovo nagrajenko Nino Dragičević z delom To telo, pokončno, Jerneja Županiča z Orodjem za razgradnjo imperija in Natalijo Milovanović s prvencem Samoumevno.

Po izboru Alena Albina Širce bodo na Prangerju razpravljali o knjigah Odhajanje za začetnike Cvetke Lipuš, Zmaj Mete Kušar in Brez slovesa Neže Zajc. Denis Škofič pa je izbral Skupinsko sliko Janeza Ramoveša, Rujenje Kristine Hočevar in Selišča Kristine Kočan. Vsa dela, ki si po oceni kritikov zaslužijo posebno obravnavo, nosijo letnico 2021.

Kritiške razprave bo od 7. do 9. julija v Rogaški Slatini vodila Stritarjeva nagrajenka Maja Šučur, 5. in 6. julija pa bosta v Ljubljani na sporedu konceptualna razprava in Prangerjev pesniški večer. Na sklepni prireditvi bo Društvo slovenskih pisateljev podelilo Stritarjevo nagrado za mladega in obetavnega kritika ali kritičarko.