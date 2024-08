Mala šola umetnostne zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Na približno devetdesetih razgibanih, slikovitih in tudi interaktivno zasnovanih straneh, ki jih ob izvirnih umetniških delih, zavedenih tako sproti kot ob koncu knjige, krasijo še ilustracije Claire Goble in vizualno privlačni tekstovni vložki, skuša avtorica preprosto, humorno in jedrnato pojasniti smeri, zvrsti, motive, tehnike, razumevanje in vrednotenje likovne umetnosti.

To počne po principu (pod)vprašanje – razlaga, tako s samo ubeseditvijo kot njenim tonom pa se želi kar najbolj približati otrokom. Knjigo lahko beremo linearno ali pa sledimo namigom, ki sugerirajo temo in stran, na kateri se je o njej mogoče poučiti.

Katera vprašanja vse zastavlja ter kako je zastavila odgovore? Kaj so pri tem prednosti in slabosti?