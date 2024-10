Mladostniki vse manj požirajo zahtevnejše knjige

V nadaljevanju preberite:

Jutrišnji dan reformacije, posvečen gibanju, ki je v 16. stoletju Slovencem prineslo prvo slovnico in s tem knjižni jezik, je vsakoletni opomin, da tiskane knjige, pisane v slovenščini, niso samoumevne. Vendar knjige živijo le skozi bralce, pri čemer je individualno, tiho prebiranje treba spodbujati in negovati že zgodaj. Kakšno je stanje bralne pismenosti med mladostniki, kako se v tem primerjamo z državami, kot je Norveška, in kakšne ukrepe je treba sprejeti za izboljšanje­ stanja?