Nevednež podcenjuje tiste, ukoreninjene v okolje

Knjiga Svetišča narave: Sedem tednov vseživosti Irene Cerar (fotografije: Borut Peterlin, zemljevid: Manca Kovačič, UMco, 2024) nas povede na teren, v Kočevski rog, Škocjanske jame, Sečoveljske soline, na Planino v Lazu in drugod, kjer nas avtorica opremlja z osebnimi refleksijami in naravoslovnimi zanimivostmi, z dejstvi, ki bi jih morali, a jih verjetno ne vemo, toda – in to je izredna odlika knjige – nikdar suhoparno, nikdar didaktično, temveč spretno, tankočutno, celo igrivo in humorno. Ob tem nas Irena Cerar vodi tudi v kotel tradicije, kjer se staroverska verovanja mešajo z miti in pripovedmi, slovenska naravna krajina pa se razkriva kot izrazito bogata, večplastna in polna modrosti.