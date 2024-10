Čakanje na prihod živali zahteva veliko potrpežljivosti

V nadaljevanju preberite:

Film, ki ga je podpisal fotograf in filmski ustvarjalec Matej Vranič (1974), znan po dokumentarnih filmih Ptice jezer, njihova vrnitev in Divja Slovenija, se razmahne v obdobju dobrega leta, pri tem pa nam sovo kozačo (Strix uralensis) približa tako skozi prikaz njenega življenja ter interakcij z drugimi živalskimi vrstami in ljudmi kot skozi znanstveno pro­učevanje te vrste ter dejavnosti, kot so rehabilitacija poškodovanih sov, ponovna naselitev kozač v Avstriji, vplivi sečnje gozdov in razne lovske prigode.