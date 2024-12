Nagrada ambasadorki slovenske književnosti

V nadaljevanju preberite:

Na Poljskem je Joanna Pomorska cenjena kot prevajalka iz slovenščine in dolgoletna vestna založniška urednica, prejela je nagrado revije Literatura na svetu in nagrado poljskega Združenja avtorjev (ZAiKS), v Sloveniji pa ji je bil pred sedmimi leti s Pretnarjevo nagrado dodeljen naziv ambasadorka slovenske književnosti in jezika.