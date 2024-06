Niste moj najljubši pesnik

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so pisma Rilkeju vznesenejša, gorečnejša (»Boris te mi je podaril. In komaj sem te od njega dobila, že te hočem imeti samo zase. Dovolj odvratno. In dovolj boleče – zanj,« pesnica zapiše Rilkeju), bi lahko rekli, da sta si bila Cvetajeva in Pasternak vseeno bližje, bolj domača, eden pred drugim bolj razgaljena, iskrena. To ne nazadnje potrjujejo tudi besede, kot so »Boris, ne vzkipevaj zaradi nepomembnosti« in »Kje boš poleti? Kje bodo poleti tvoji? Kako je z dečkovim zdravjem? Tvoj prvi odtis.«.