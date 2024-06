Meander je bil zanj idealen motiv, s katerim se je znebil avtorske ekspresije

V nadaljevanju preberite:

Julije Knifer sodi med redke umet­nike, o katerih bi lahko rekli, da vse življenje delajo eno samo sliko, je povedala Zdenka Badovinac. In res – Knifer se je v šestdesetih letih zavezal motivu meandra, ki ga je skoraj pet desetletij ponavljal v različnih medijih in tehnikah, s tem pa dospel do popolne redukcije izraznih elementov, do večnega ponavljanja, ki vzbuja premisleke o času, prostoru in naravi umetniške reprezentacije.