Otoška koncentracija knjigotrštva

Britanska veriga knjigarn Waterstones, ki jo je leta 1982 z eno knjigarno začel resni klovn britanskega knjigotrštva Tim Waterstone, je zmeraj za nakupe: tokrat je kupila verigo akademskih knjigarn Blackwell's, ki je bila prejšnji mesec naprodaj po častitljivih 143 letih v rokah družine. Vsote javnosti niso razkrili, pricurljal je le podatek časnika Financial Times, da so knjigarne zamenjale lastnika za nizko enomestno številko v milijonih.

Pri Waterstonesu, ki je zdaj v lasti Elliott Advisors, britanske podružnice ameriškega sklada Elliott Management, od nekdaj vlada duh prevzemanja, Tim Waterstone je »waterstoniziral« otoški knjižni trg s prijetno urejenimi, učinkovitimi in dobro založenimi knjigarnami s prijaznim, poznavalskim osebjem, vedno pa je bil pozoren na konkurenco.

V strahu pred opustošenjem, ki bi ga v knjigotrški posel vnesla prevlada globalne spletne knjigarne Amazon, so pri Waterstonesu kupovali in prevzemali najodličnejše otoške knjigarne, od verig Dillons in Ottakar's do najstarejše londonske knjigarne Hatchards in ugledne dublinske Hodges Figgis, pred leti so se odločili tudi za nakup knjigarn največje ameriške verige Barnes & Noble.

Blackwell's na ulici South Bridge v Edinburghu, ena od osemnajstih knjigarn, ki so zdaj zamenjale lastnika. FOTO: Stinglehammer/Wikipedia

V znameniti modernistični Simpsonovi blagovnici na londonskem Piccadillyju je Tim Waterstone jeseni 1999 odprl največjo knjigarno v Evropi in eno največjih na svetu, pred štirimi leti je za neimenovano vsoto sledil nakup knjigarne Foyles na londonskem Charing Cross Roadu, knjižne institucije, ki sta si jo brata William in Gilbert Foyle zamislila kot »največjo knjigarno civiliziranega sveta«.

Tokratni nakup je izvršni direktor Waterstonesa James Daunt v ponedeljek pospremil z izjavo, da se veseli sodelovanja s knjigotržci verige Blackwell's: »S tem bomo zagotovili prihodnost čudovitih knjigarn in akademskega knjigotrštva v veliko krajih in kampusih v Veliki Britaniji.«

Doslejšnji predsednik uprave družbe Toby Blackwell pa je dodal: »Po 143 letih je bilo najti nov dom za naš posel in izjemne knjigotržce velik izziv. Pri Waterstonesu so z nakupom knjigarne Foyles dokazali, da razumejo prednosti in koristi lastništva raznolikih ikoničnih knjigotrških znamk v svojem portfelju. Waterstonesa ne vidim le kot kupca našega podjetja, ampak kot pravega lastnika ob pravem času.« Ob prevzemu, so sporočili iz vodstva Waterstonesa, ne bo odpuščanj, vsi zaposleni – tudi doslejšnji direktor Blackwell'sa David Prescott – bodo zaposlitev obdržali, vseh osemnajst knjigarn bo tudi naprej poslovalo z doslejšnjim imenom.

Prodaja tiskanih knjig v Veliki Britaniji je bila lani po podatkih servisa Nielsen BookScan najvišja v zadnjem desetletju, prodali so jih več kot 212 milijonov izvodov. Veriga Waterstones ima zdaj 291 knjigarn v Združenem kraljestvu, na Irskem, v Bruslju in Amsterdamu.