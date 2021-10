Potrebuješ le papir, svinčnik in dovolj svobode

V nadaljevanju preberite:



Nemški stripar, risar in ilustrator Patrick Wirbeleit (1971), soavtor priljubljene serije, v kateri je ­doslej izšlo pet delov, je na povabilo založbe VigeVageKnjige, ki je Škatlo zanesla tudi med slovenske bralke in bralce (v prevodu Anje Zag Golob so izšle knjige Škatla, Škatla – Begomarčki in vremenski čar, Škatla – Nobenih neumnosti, Škatla – Pozor! Robotki! in Škatla – Matemagija), septembra obiskal Ljubljano. Z avtorjem, ki je (so)podpisal skoraj petdeset knjig za otroke in velja za pobudnika nagrade Carl-Buch-Preis za najlepšo ilustrirano naslovnico otroške knjige v Nemčiji, smo spregovorili o snovanju Škatle, vlogi stripov v razvoju bralne pismenosti otrok, pomenu čarovnije in tem, kako pomembno se je ob branju in pisanju (predvsem) zabavati.