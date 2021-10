Prvi avtobiografski strip na svetu

V nadaljevanju preberite:



Nedavno je v sozaložništvu založb Zenit in Buča izšla posodobljena različica protostripa Hinka Smrekarja Črnovojnik. Ta obsega 24 strani, dodali pa so še predstavitev 27 protostripov na Slovenskem s konca 19. in začetka 20. stoletja s spremljajočimi eseji. Izdajo sta uredila Žiga Valetič in Damir Globočnik.



S Črnovojnikom, ki je izšel že davnega leta 1919, je Smrekar ustvaril pionirsko delo, veliko pred svojim časom. Izdelek je vsekakor več kot običajna ilustrirana zgodba ali slikanica. Gre za nekakšno stripanico, v kateri besedilo za nameček ni bilo postavljeno s svinčenimi tiskarskimi črkami, pač pa izpisano prostoročno, kar danes počnejo največji mojstri osebnoizpovednega stripa. To je bil pionirski izdelek tudi v svetovnem merilu, saj se je žanr avtobiografskega stripa v svetu razvil šele več desetletij pozneje.