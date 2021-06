Sonetni venec sonetnih vencev

V nadaljevanju preberite:



Matematik in pesnik Srečko Lampret iz Vuzenice zagovarja klasični pristop z urejeno rimo in metriko, ko se loti pisanja verzov. Predsednik Kulturnega društva Vuzenica je velik domoljub,­ zato ne preseneča, da je svoje­ znanje in kreativnost usmeril­ v prvo pesniško zbirko ter jo posvetil­ slovenskemu narodu. Gre za ­obsežno pesnitev v obliki ­sonetnega venca.