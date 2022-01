Uredniška menjava na čelu založbe Beletrina

Pisec, prevajalec in urednik Urban Vovk (1971), ki je od leta 2000 kot urednik deloval pri založbi LUD Literatura (s tem tudi pri reviji Literatura, knjižni zbirki Prišleki, namenjeni izvirnemu slovenskemu leposlovju, in kritiških delavnicah v okviru Šole kreativnega pisanja LUD Literatura), je na portalu AirBeletrina najavil svoj prestop k založbi Beletrina, kjer bo odslej opravljal funkcijo glavnega urednika.

»Pri LUD Literatura sem bil več kot dve desetletji, šestnajst let sem bil predsednik društva. Produkcijo knjig, dogodkov in drugih spremljevalnih programov smo v tem času zelo razširili, čedalje več sem imel poslovodskega dela, tako da sem začel vse bolj pogrešati pristni stik z vsebino, zaradi katere se je nenazadnje vse sploh začelo. Štirideseta so zahtevna leta in sredi njih sem začutil močno željo po spremembi, ko gre za strukturo mojega dela. V začetku poletja 2016 sem se tako odločil, da po zaključenem osmem mandatu ne bom nadaljeval s predsednikovanjem društvu, vendar pa je imela LUD Literatura takrat dobro pokrita vse uredniška mesta, tako da sem lahko želeno spremembo uresničil le na pol. Avgusta 2017 je povsem nenadejano prišel klic Mitje Čandra, če bi bil pripravljen prevzeti uredniško skrb za deset Beletrininih knjig letno, kar sem z veseljem sprejel. Še bolj pa sem bil vesel povabila, da bi postal glavni urednik založbe, ki sem ga dobil lani. Menim, da gre za prestižno delovno mesto, saj lahko Beletrina uredniku ponudi delovne izzive, ki mu jih trenutno ne more nobena druga založba,« je izpostavil v intervjuju.

Ob tem je poudaril, da so se aktivnosti založbe »v zadnjih letih precej razširile. Samo v založniškem delu sedaj poleg knjig v zbirkah Beletrina, Koda, Žepna Beletrina, Klasična Beletrina izide še kar nekaj posebnih izdaj, letos pa prihaja še zbirka Zvezdna Beletrina, namenjena mlajšim bralcem. Tudi zaposlenih je vedno več, zato se je pojavila potreba, da vse dejavnosti potekajo čim bolj koordinirano. Težnja je, da se razvije boljšo povezanost na relaciji med uredniki, producenti in marketingom, seveda pa so za nas zelo dragocene tudi informacije, ki prihajajo s prodajnega oddelka.«