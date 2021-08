V kotu neke dnevne sobe

V nadaljevanju preberite:



Pri založbi VigeVageKnjige je v prevodu Boštjana Gorenca - Pižame izšla monumentalna knjiga Tukaj, ki jo nekateri »primerjajo z znanstvenim odkritjem«, v njej pa je avtorju Richardu McGuireju uspelo »na inventiven, do zadnjega detajla premišljen način spojiti čas. Prihodnost, preteklost in sedanjost se srečujejo – v kotu dnevne sobe neke hiše.« Revolucionarnost knjige ni le v odmiku od antropocentrične obravnave ter razmahu časovnosti, temveč v tem, da se časovne premice na vsaki strani sesedajo, spajajo, prepletajo in sopostavljajo. Pri tem tvorijo premišljene, pretanjene, mnogokrat humorne in absurdne ter še večkrat ganljive refleksije družinskih in partnerskih odnosov, vsakodnevnih ritualov in navideznih banalnosti, izgube in minljivosti, spomina, odraščanja in starševstva, jezika, giba in telesa, ki od bralca zahtevajo pozorno in aktivno branje, saj z njim stopajo v neposredno, dvosmerno in večplastno komunikacijo.