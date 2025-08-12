V nečloveških okoliščinah ostati človek, znova in znova

V nadaljevanju preberite:

O življenjski zgodbi Mohamada Abdula Monaema smo lahko brali že v knjigi Trije spomini – med Hajfo, Alepom in Ljubljano (Goga, 2019) Andraža Rožmana, toda avtor nas tokrat na pot umešča neposredno; zgrabi nas za zapestje in nas povleče s seboj, mimo kontrolnih točk in mejnih prehodov in na prenatrpane čolne, ob tem pa spretno krmari med tankočutno in presunljivo popisanim dogajanjem in srečanji na poti ter refleksijami socialne in politične realnosti Sirije, pa tudi njenega kulturnega in zgodovinskega zaledja. »Ta dežela je brez imena, je zgolj gospodarjeva last; prenaša se od trgovca do trgovca, od zvodnika do zvodnika, politični cikli pa se nadaljujejo ...« zapiše.