Sedmo vprašanje: Je čas za pozabo in je čas za spomin

Začnimo z dejstvi. Še bolje: s števili. »Ob četrt na devet 6. avgusta 1945 je bombardir major Thomas Ferebee 9500 metrov nad Hirošimo pritisnil na ročico, da je sprostil bombo. Triinštirideset sekund pozneje je umrlo 60.000 ljudi,« beremo v Sedmem vprašanju. Toda kaj ima to opraviti z H. G. Wellsom, njegovimi romani in njegovo afero, kaj z genocidom nad tasmanskimi domorodci, z madžarsko-ameriškim fizikom Leom Szilardom ter z deževnim gozdom na Tasmaniji? No, marsikaj.