V svetu nezaupanja je treba tkati vezi

V nadaljevanju preberite:

Tatjana Jamnik je prevajalka, urednica, predsednica Kulturno-umetniškega društva Police Dubove in sopobudnica Zavezništva za dvig ravni bralne kulture in kulture pogovora. »Vem, da nič ne vem, zato berem,« piše na spletni strani društva. Že dvanajst let izdajajo kakovostno zahtevno oziroma resno prevodno literaturo, sčasoma pa so odkrili, da samo branje ni dovolj – o resni literaturi se je treba pogovarjati, je poudarila Tatjana Jamnik.

»Naše geslo je: Polica Dubova smo mi vsi. Gre za način bivanja: da se ne vdaš v usodo in da ne delaš le zase, temveč za skupnost. To nam daje zadovoljstvo in živ­ljenjsko energijo. Leta 2017 smo, denimo, izdali devetstostransko knjigo Jakobove bukve Olge Tokarczuk, ki so se je otepale vse velike založbe z najboljšimi subvencijami. To je bil pravi podvig – Jana Unuk jo je prevajala dve leti, uspelo nam je pridobiti evropsko sofinanciranje, prelom smo delali trije ...«