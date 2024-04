V težkih preizkušnjah se lahko ukloniš ali upreš

V nadaljevanju preberite:

To je Le Tellierov prvi roman po Goncourtovi nagradi, ki jo je prejel sredi pandemije covida-19. Odtlej je, kot nam je povedal ob lanskem obisku v Ljubljani, precej užival tudi v pisanju predgovorov k raznim knjigam. Vendar je novi roman začel nastajati že v času izida Anomalije in goncourta, njegov glavni junak pa bi prav letos praznoval sto let.