Vplivne nagrade dajejo pozornost tudi nominirancem

V Parizu so že stoenaindvajsetič podelili najprestižnejšo francosko literarno nagrado goncourt. Za roman Veiller sur elle (Pazi nanjo), izšel je pri založbi L'Iconoclaste, jo je prejel ­Jean-Baptiste Andréa. Nagrada ne velja le za najpomembnejšo francosko, temveč ob Nobelovi in bookerju za eno od najuglednejših na svetu. Kolikšen domet in zanimanje literarne nagrade, domače in tuje, uživajo pri nas?​