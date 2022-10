Večkulturnost tokraj in onkraj državnih meja

V nadaljevanju preberite:

Nina Medved, producentka Prevodnega Prangerja, sicer pa pesnica in prevajalka, ki je skupaj z Urško P. Černe v Frankfurtu zastopala KUD Pranger, se je tam sestala s tujimi založniki, knjižnimi agencijami in organizatorji mednarodnih literarnih dogodkov. Skupaj so iskali načine, kako slovensko poezijo predstaviti v njihovih državah. »Po zaslugi kataloga Lyrikbook so sestanki stekli nekoliko lažje, čeprav je za vzpostavitev trajnih odnosov med posameznimi akterji potrebnih več let kontinuiranega dela, en sam obisk ne zadošča,« je dejala.