Kleopatra bi želela povedati svojo resnico

V nadaljevanju preberite:

»Oliver Sacks je lepo rekel, da je vsak od nas svojevrstna zgodba, ki jo nenehno in nezavedno gradimo sami s svojimi zaznavami, občutki, mislimi, dejanji in z našimi pripovedmi o nas. Zato verjamem, da spoznati človeka pomeni spoznati njegovo najglobljo zgodbo,« pravi pisateljica in novinarka Vesna Milek, ki hkrati verjame, da vsak od nas v sebi nosi vsaj en roman. Njen zadnji, Kleopatra, pripoveduje zgodbo ptolemajske kraljice, kot jo doživlja sama – ob tem pa tudi drobce njene.