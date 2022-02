Zgodba Mercuryjevega ljubimca

Jim Hutton Moj Mercury

Prevod Matejka Križan, Lynx

Freddie Mercury, pevec rock zasedbe Queen, je bil eden najprodornejših pevcev popularne glasbe. Knjiga Moj Mercury Jima Huttona, ki jo je napisal Tim Wapshott, razgrinja intimne spomine moškega, ki ga je Freddie Mercury ljubil. Spomini so prepredeni z anekdotami, javnosti nepoznanimi veselimi in žalostnimi trenutki zvezdništva in odstirajo zasebno življenje ene največjih glasbenih ikon 20. stoletja.

Irec Jim Hutton je bil frizer v svojem domačem kraju v provinci County Carlow, preden se je preselil v London. S Freddiejem sta se prvič srečala v gejevskem disko klubu, kjer ga je Freddie osvajal, a ga je Jim zavrnil. Takrat ni vedel, kdo je Freddie niti kdo so Queen. Znova sta se srečala v nekem klubu nekaj tednov kasneje in začela zvezo. Blišč in slava Huttona nista zanimala, ostal je frizer, a Freddieja je ljubil iskreno. Vrtnar, kot so ga zaničljivo imenovali lažni prijatelji, je ostal ob njem in ga negoval med okrutno boleznijo, z njim je bil tudi, ko se je Freddie predal in izgubil bitko z aidsom. Nihče drug kot Jim Hutton ne bi mogel nazorneje in brez dlake na jeziku podati zgodbe o skupnih, zadnjih letih življenja glasbenega velikana Freddieja Mercuryja.

Bernardo Stamateas

Toksični ljudje

Prevod Andreja Romić, Mladinska knjiga

Bernardo Stamateas je argentinski psiholog in teolog, ki je v obliki priročnikov napisal več knjig za lažje razumevanje sebe in okolice. Vsakdo je že prišel v stik s strupenimi, toksičnimi ljudmi. Naše reakcije pa so lahko bile različne. Kako se obnašati do človeka, ki je do vas sladkobno prijazen, ob prvi priložnosti pa vam zasadi nož v hrbet? Vsakdo ima izkušnje z nasilneži, hinavci, ljudmi, ki skušajo lastne težave reševati na plečih drugih in jim jemljejo voljo do življenja. Stamateas je pripravil pregled takih ljudi in kako se jih naučimo prepoznati, jim postaviti zdrave meje ter nevtralizirati njihov strup.

V uspešnici Toksični ljudje, ki je bila prevedena v več kot deset jezikov, nas uči, kako lahko poskrbimo sami zase, za svojo samopodobo in za življenje, v katerem lahko uresničujemo svoje cilje in sanje, kako uspeti in živeti svobodno, povezani z dobrimi ljudmi, ki drug drugemu znajo in želijo pomagati. Svetuje, da se osvobodimo ljudi in navad, ki nam grenijo življenje. In kot pravi Stamateas, smo »ljudje člani družbe, smo družabna bitja, zato se moramo naučiti graditi zdrave odnose. Sobivanje ni vedno preprosto, vendar ni nemogoče.«